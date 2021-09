Nächste Ohrfeige für Rapid: Klare Heimniederlage gegen Sturm

Erst Europa League dann Keller-Duell

Die Grazer holten damit aus den jüngsten acht Runden sechs Siege und zwei Unentschieden. Rapid hingegen ergatterte aus den vergangenen vier Liga-Partien nur ein Punkt. Für die Grün-Weißen geht es am Donnerstag in der Europa League gegen West Ham weiter, danach folgt am Sonntag das "Kellerderby" vor eigenem Publikum gegen die WSG Tirol, ehe die Länderspielpause auf dem Programm steht.

Auf Sturm wartet am Donnerstag in der Europa League das Heimmatch gegen PSV Eindhoven und drei Tage später die Auswärtspartie gegen Hartberg. In diesen Partien könnte Jakob Jantscher fehlen - der Stürmer musste bereits nach rund 20 Minuten angeschlagen vom Feld.