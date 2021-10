Kühbauer mit Ansprache in Rapid-Kabine: "Uns kann keiner brechen"

Den Matchball nahm er mit nach Hause.

Vier Tore im Profigeschäft gelangen dem Wiener am 13. September 2019 im Horn-Dress, beim 5:1 gegen Kapfenberg.

Hofmann war nach dem Ende von Karas Ladehemmung erleichtert: „Es war brutal wichtig, dass wir wieder einmal anschreiben und sehen, dass wir es doch können.“

Tirol mit Roter Laterne

Die WSG Tirol bleibt somit Letzter, und Trainer Thomas Silberberger meint: „Auf Didi prasselt medial zehn Mal so viel ein wie auf mich, wenn er unten steht. Ich freu’ mich für ihn. Aber jetzt bin ich in der Bredouille.“

Durch die Rote Karte von Raffael Behounek (Kritik am Assistenten) fehlt beim nächsten Heimspiel gegen Hartberg der aktuell letzte fitte Innenverteidiger gesperrt. Silberberger hofft daher auf eine Rückkehr des angeschlagenen Maxime Awoudja in der Länderspielpause.

Sollte es nicht dazu kommen, sei der Klub gefordert nach vertragslosen Spielern Ausschau zu halten: „Dann müssen wir was machen.“