Rekordshow geht weiter: Auch der LASK kann Salzburg nicht stoppen

Zehn Spiele, zehn Siege, zehn Punkte Vorsprung – Salzburg ist in dieser Saison einfach nicht zu stoppen und zieht in der Tabelle weiter davon. Mit dem 3:1-Erfolg gegen den LASK hat die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle den eigenen Startrekord aus der Saison 2018/’19 eingestellt. Zugleich war es das 42. Liga-Heimspiel in Folge, in dem die Bullen zumindest einen Treffer erzielt haben – ebenfalls eine neue Bestmarke. Von Müdigkeit war nach dem Champions-League-Sieg gegen Lille am Mittwoch – man führt ja auch in der Königsklasse die Gruppe G an – nichts zu merken.