Janko über Arnautovic: "Marko bewegt sich in einem anderen Universum"

Darüber hinaus ist Marko ein extrem netter Kerl, der selbst weiß, welche Fehler er in den Anfängen seiner Karriere gemacht hat. Selbstverschuldet hat er viele Fässer geöffnet und mit seiner Körpersprache viele Fußballfans und Kritiker zur Weißglut gebracht. Vielleicht ist diese Körpersprache in ihren Grundzügen immer noch vorhanden, der Unterschied ist aber, dass Marko seit Jahren den Unterschied in den Spielen ausmacht.

Zu Recht ist er eine absolute ÖFB-Legende und in der Offensive einer der besten Spieler, die das Land jemals hatte. In meiner Nachricht an ihn habe ich auch angefügt, dass wir nun auf einem Level sind, was die Tore betrifft. Fußballerisch bewegte er sich im Vergleich zu mir sowieso in einem anderen Universum.

Und noch zieht er seine Kreise, er wird die 100er-Marke an Länderspielen knacken und sicherlich auch noch das eine oder andere Tor erzielen.