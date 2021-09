Glanzloser ÖFB-Sieg: Wieso die schwache Leistung nicht überraschend kam

Das ist insofern besorgniserregend, weil die Österreicher sehr oft den Ball haben. Konkret waren es in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 57 Prozent Ballbesitz (Quelle: Wyscout). Und: Es ist nicht davon auszugehen, dass sich an diesem Umstand allzu bald etwas ändern wird. Zum einen nicht, weil man davon ausgehen muss, dass die Gegner diese Schwäche erkennen und den Österreichern oft freiwillig den Ball überlassen. Zum anderen, weil mehr und mehr Spieler in rot-weiß-rot selbst dominant auftreten wollen. Sei es im Spiel gegen den Ball mit hohem und aggressiven Pressing oder, wenn am Ball sind.