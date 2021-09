Nach ÖFB-Pflichtsieg: "Haben uns das Leben selbst schwer gemacht"

Abwehrchef Martin Hinteregger beobachtete das Geschehen von hinten und zog folgendes Fazit: "Wir waren 90 Minuten lang nicht gefordert, wir waren nie in Gefahr, defensiv haben wir das souverän gemacht. Es war einfach ein Sieg, jeder hat so viel gemacht, wie er musste", lauteten die ehrlichen Worte des Verteidigers. Der Blick ist nun auf Samstag gerichtet, auf das Gastspiel in Israel. "Wenn wir eine Chancen auf Platz eins haben wollen, müssen wir in Israel gewinnen. Wir haben heute nicht so viele Kräfte aufwenden müssen, kommen frisch nach Israel."

Foda: "Es wird ein ganz anderes Spiel als heute, das kann man nicht vergleichen."