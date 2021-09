ÖFB-Noten nach Pflichtsieg in Moldau: Schonkost und viel Durchschnitt

Österreichs Nationalteam hat am Mittwoch-Abend in der WM-Qualifikation den erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Die Österreicher mühten sich in Chisinau zu einem glanzlosen 2:0 gegen Außenseiter Republik Moldau. Die Tore im ersten ÖFB-Länderspiel nach der EM erzielten Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic.