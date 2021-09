Mit Geduld und ohne Glanz: Österreich holt Pflichtsieg in Moldau

Pause für Dragovic

Geduld war aus österreichischer Sicht auch gefragt, als der Ball endlich rollte. Franco Foda hatte doch geblufft am Tag vor dem Spiel mit seiner Aussage, das Spiel in Israel am Samstag nicht im Hinterkopf zu haben. Der Teamchef gab etwa Aleksandar Dragovic eine Pause, der mit Roter Stern Belgrad schon zwölf Spiele in dieser Saison bestritten hat. Und auch David Alaba spielte nicht, offiziell wegen leichter muskulärer Probleme und einer damit verbundenen Vorsichtsmaßnahme.