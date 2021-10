Vier Monate nach dem Herzstillstand: Eriksen ist allgegenwärtig

Ob und wann Eriksen wieder spielen wird, ist also weiter unklar. Festzustehen scheint nur, dass er seine Karriere nicht bei Inter Mailand, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht, fortsetzen kann. In Italien ist es nicht erlaubt, mit einem permanenten Defibrillator zu spielen. Ob Simon Kjaer daran glaubt, noch einmal mit seinem Freund zusammenspielen zu können?

„Ich habe es schon Hunderte Male gesagt und werde es noch Hunderte Male sagen: Das Einzige, was zählt, ist, dass es Christian gut geht. Alles andere ist für mich nicht entscheidend.“ Teamchef Kasper Hjulmand sieht das ganz genauso: „Entscheidend ist allein, was er meint, was für ihn und seine Familie das Beste ist. Wir sind einfach happy, dass er noch bei uns ist, wir ihn anrufen, sehen und treffen können.“