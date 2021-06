Dänemark bestreitet alle seine drei Gruppenspiele bei der Europameisterschaft im Parken-Stadion von Kopenhagen. Im ersten Auftritt ist am Samstag (18.00 Uhr/live ORF 1) Finnland der Gegner. Der Endrunden-Debütant müsste schon über sich hinauswachsen, um im Rennen um die Achtelfinalplätze ein entscheidendes Wort mitzureden. In Dänemark hält man das aktuelle Team hingegen für das qualitativ stärkste seit dem Sensationscoup bei der EM 1992 - und will hoch hinaus.