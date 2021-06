"Christian ist wach": Die Gänsehaut-Szenen nach dem Schock-Moment

Die schockierten dänischen Spieler schlugen die Hände vor ihr Gesicht, im Stadion herrschte plötzlich gespenstische Stille und Freundin Sabrina eilte in größter Sorge auf den Rasen. Was als stimmungsvoller Auftakt beim ersten EM-Heimspiel Dänemarks gegen Finnland im Kopenhagener Parken begann, wurde am Samstag zu einem Drama. Der dänische Superstar Christian Eriksen kollabierte mitten im Spiel und blieb regungslos liegen.