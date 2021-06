"Ich liebe dich": Lukaku jubelt mit Belgien und denkt an Eriksen

Als Romelu Lukaku das belgische Nationalteam im Auftaktspiel gegen Russland mit 1:0 in Führung brachte, ließ der Stürmerstar seine Mannschaftskollegen links liegen. Stattdessen sprintete er zur erstbesten Kamera und schickte eine Grußbotschaft an Christian Eriksen, an dessen Seite er vor wenigen Wochen mit Inter Mailand den Meistertitel in Italien gefeiert hatte. "Chris, Chris, I love you", schrie Lukaku in die Kamera und der Goalgetter sprach stellvertretend für die gesamte internationale Fußball-Familie.