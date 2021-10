WM-Qualifikation: Uninspirierte Österreicher verlieren in Dänemark

Die WM-Qualifikation bleibt für Österreich weiter ein großes Missverständnis. Nach einer offensiv uninspirierten Leistung in Kopenhagen und einer 0:1-Niederlage scheint nun auch Gruppenplatz zwei außer Reichweite. Die Dänen fixierten hingegen mit dem achten Sieg im achten Spiel die Teilnahme an der WM 2022 in Katar. Das Goldtor für die Gastgeber erzielte Maehle kurz nach der Pause, eine große Reaktion der ÖFB-Auswahl sah man hingegen nicht.

Ungemütlich dürfte es in den kommenden Tagen und Wochen für Teamchef Franco Foda werden. Der Deutsche war bereits angezählt, und mit Sonntag übernimmt ein neuer Präsident beim ÖFB. Damit scheint nun endgültig eine Trainerdiskussion ausgelöst.