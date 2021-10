Auch Thiem betroffen: Nur geimpfte Sportler in Australien erwünscht

Beratungen

In der vergangenen Woche hatte bereits Victorias Sportminister, Martin Pakula, den Tennisstars dringend zur Impfung geraten. Die Behörden und die Turnier-Organisatoren wollen in den nächsten Tagen beraten, Ende kommender Woche soll es Ergebnisse geben. Sein Agent habe ihm berichtet, der australische Tennis-Verband bemühe sich, die Situation für die Profis zu verbessern, sagte Djokovic.

Top-Spieler wie ÖTV-Star Dominic Thiem oder der griechische French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas haben angekündigt, sich impfen zu lassen. Was mit Djokovic wird, ist offen. Er pausiert seit dem verlorenen US-Open-Finale. Er erklärte nun, er habe nach dem Endspiel in New York viel Zeit mit seiner Familie verbracht und nicht trainiert. Djokovic hatte es durch die Niederlage verpasst, als erster Profi bei den Herren seit 52 Jahren alle vier wichtigen Turniere in einem Kalenderjahr zu gewinnen. Er will im November beim Masters-Turnier in Paris zurückkehren und danach bei den ATP Finals in Turin sowie der Davis-Cup-Endrunde antreten.