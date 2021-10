Thiem gesteht Fehler und verrät, warum er nicht geimpft ist

Selten hat sich ein Mensch so gefreut, wenn er zehn Minuten Tennis gespielt hat. Zehn Minuten reichten, um Dominic Thiem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Österreichs Tennis-Profi weiß, dass er eine rasche Rückkehr auf die Tour nicht herbeizaubern kann, aber die ersten Schläge am Montagnachmittag seiner langwierigen Handgelenksverletzung im Landhotel Eichingerbauer in Mondsee machten Mut.

Im benachbarten Red-Bull-Trainingszentrum in Thalgau wird mit dem neuen Fitnesstrainer Jez Green und Mitglieder seines neuen Managements Kosmos auch sonst emsig am Aufbau gearbeitet.

KURIER: Man kann annehmen, dass Ihnen ein Stein vom Herzen fiel ...

Dominic Thiem: Auch, wenn ich derzeit nur mit Softbällen trainieren kann, aber es war ein tolles Gefühl, nach acht Wochen wieder Bälle schlagen zu können. Aber man darf noch nichts überstürzen, dieses Mal waren es zehn Minuten, am Dienstag vielleicht schon 15. Anfangs ist natürlich auch noch eine Blockade da, weil die Verletzung ja im Training im Sommer noch einmal zurückgekommen ist. Aber ich habe Zeit. Anfang November möchte ich dann wieder voll trainieren, ich kann es kaum erwarten, wieder so richtig auf Bälle draufhauen zu können.

Wie schlimm ist es für Sie derzeit?

Schlimm war es nach der Verletzung im Juni. Da hatte ich noch auf die US Open gehofft und auf den Rest der Saison. Die Ungewissheit war schlimm. Auch die Zeit zuletzt, bevor die Schiene runterkam, war nicht so leicht, da war ich sehr nervös. Weil immer eine Operation im Raum stand, da hätte ich erst im April starten können.