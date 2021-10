Dominic Thiem muss sich weiter in Geduld üben

Ein Härtetest am Montag hätte Aufschluss darüber bringen sollen, ob Österreichs bester Tennisspieler um eine Operation herumkommt oder nicht, doch es folgte das lange Warten statt der guten Nachricht. Dominic Thiem hatte sich nach seinem Erstrundenaus bei den French Open beim Rasenturnier auf Mallorca am 22. Juni an seiner Schlaghand eine komplizierte Verletzung zugezogen und musste eine Schiene tragen, begann dann aber zu früh wieder mit dem Training – und erlitt einen Rückschlag.

So konnte der 28-jährige Niederösterreicher erst am 28. September die Schiene wieder abnehmen und mit der Mobilisierung des Handgelenks beginnen. „Bleibt das Band stabil, fange ich an, Tennis zu spielen. Wenn es wieder herausspringt, muss ich operiert werden“, sagte Thiem vor dem Test.

Australien ist das Ziel

Klarheit soll es nun spätestens am kommenden Montag bei einem von seiner spanischen Managementagentur Kosmos angekündigten Medientermin geben. Doch schon zuvor werde sich Österreichs Nummer eins auf seinen Social-Media-Kanälen äußern. Im Idealfall – keine Operation nötig – will Thiem sein Comeback bei den Australian Open geben.

Sollte ein Eingriff unumgänglich sein, dürfte es wohl Februar oder März werden, bis der US-Open-Sieger von 2020 wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Wegen des Zeitpunktes der Rückkehr entwickelte sich ein Konflikt mit dem langjährigen Physiotherapeuten Alex Stober, der dann über die Medien erfahren hat, dass er nicht mehr dem Team Thiem angehört. Thiem warf ihm seinerzeit die falsche Entscheidung vor.