Schock für Österreichs Tennis: Dominic Thiem fällt für den Rest der Saison aus

Thiem wird sich voll auf die nächste Saison konzentrieren. Heuer wäre eine Teilnahme beim ATP-Finale, wo er seit 2016 ständig aufschlug und zuletzt zweimal im Endspiel stand, auch ob der dürftigen Leistungen fast unerreichbar gewesen. Nur in Madrid erreichte der 27-Jährige das Semifinale. Bei den Australian Open kam das Aus im Achtelfinale, bei seinem Lieblingsmajor in Paris war schon in Runde eins Schluss.

Thiem wird freilich im Ranking zurückfallen. Aber dauert eine Verletzung ein halbes Jahr, kann man mit einem geschützten Ranking (Protected Ranking) spielen. Und Thiems letztes Spiel, in dem er sich in Santa Ponça auch verletzte, fand am 22. Juni statt, die Saison 2022 startet Anfang Jänner. Also kann Thiem Rang sechs heranziehen. Was nicht allzu viel bringt: Er würde auch nach dem Ranking-Rückfall noch in alle Hauptbewerbe rutschen. Und für die Setzliste wird nicht das Protected Ranking, sondern die tatsächliche Ranglisten-Platzierung herangezogen.

Am wichtigsten ist, dass Thiem wieder fit wird.