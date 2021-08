Boris Becker: Zuwenig Tennis im TV

Boris Becker wünscht sich nach dem Olympiasieg von Alexander Zverev in Tokio eine größere Präsenz von Tennis im deutschen Fernsehen und hat ein Übermaß an Fußball-Übertragungen beklagt. Tennis erlebe durch Spieler wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic weltweit einen Boom. „Es wurde noch nie so viel Tennis geschaut auf der ganzen Welt - nur nicht in Deutschland“ , sagte der ehemalige Tennis-Profi im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und seinem Bruder Felix.

Der 53-jährige Becker machte dafür die Medien verantwortlich. Zwar würden Tennis-Turniere bei Eurosport und im Bezahlsender Sky laufen, jedoch müssten deutsche Fernsehanstalten mehr darüber berichten als es momentan noch der Fall sei. „Das ist so das Zünglein an der Waage.“ Dafür sei „König Fußball“ der Grund. „Man kann schon mal die Frage stellen, ob wirklich jedes Zweitliga-Spiel oder der Tabellenelfte gegen den Tabellen-17. immer live übertragen werden muss oder ob man nicht mal andere Sportarten wie jetzt Handball oder Tennis einfach mehr Raum lässt“, befand der dreimalige Wimbledon-Sieger.