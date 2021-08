Tennis-Star Dominic Thiem: "Die US Open werden sehr, sehr eng"

Der am rechten Handgelenk verletzte Tennis-Star Dominic Thiem weiß nach wie vor nicht, wann er auf die Tour zurückkehren kann. Aufschluss soll eine baldige MR-Untersuchung bringen, wie er am Sonntag in einem unter der Woche aufgezeichneten Ö3-Interview angab. Dementsprechend sei sein Comeback-Zeitpunkt nach wie vor offen, die bereits in zwei Wochen beginnenden US Open aber nach wie vor sein Wunschtraum, so Thiem.