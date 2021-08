Wie die Heute berichtet soll Green die Aufgaben von Mike Reinprecht übernehmen, der bis jetzt für Thiems Fitness verantwortlich war. Er wurde 2013 von Ex-Trainer Günter Bresnik ins Team Thiem geholt. "Wir werden die Rollenverteilung in den nächsten Tagen besprechen. Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen, wieder ein Winning-Team entsteht", wird Reinprecht in der Heute zitiert.