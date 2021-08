Tennis-Star Thiem: "Muss nicht alles an die Öffentlichkeit tragen"

Was das sportliche angeht, fühlt sich der 27-Jährige "topfit", wie er sagt: "Ich hab viel Zeit für's Fitnesstraining gehabt. Ich habe alles machen dürfen, was das Handgelenk nicht belastet, also selbst Oberkörper und Schulter, solange das Handgelenk stabil war. Ich bin viele Kilometer gelaufen, auch Beinarbeit, mit links Tennis spielen… also es geht viel. Das ist vielleicht das Gute – wenn es was Positives an der Verletzung gibt –, dass es hoffentlich nicht so lange dauert, bis ich wieder zurückkehren kann, wenn ich wieder mit rechts spielen kann, weil ich körperlich topfit bin."

