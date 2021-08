Milan macht ernst: Grillitsch soll der erste Österreicher werden

Die neue Saison in der Serie beginnt jedenfalls am kommenden Wochenende. Milan ist erst am Montag mit einem Auswärtsspiel bei Sampdoria Genua an der Reihe. Seit 6. August sind bei Sportveranstaltungen in Italien wieder Zuseher erlaubt, die Fußballstadien dürfen zu 50 Prozent gefüllt werden.