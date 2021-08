ÖFB-Goalie Daniel Bachmann: "Mental war es nicht leicht für mich"

Was haben Sie in den letzten Monaten gelernt?

Dass man nie aufgeben darf. Nach den letzten zwei Jahren wäre es für mich einfach gewesen, den Kopf in den Sand zu stecken. Mental war es nicht leicht zu wissen, dass man nicht spielt. Dennoch habe ich immer so trainiert, als würde ich die Nummer 1 sein. Das war wichtig für mich. Und es hat sich letztlich ausgezahlt. Im Fußball verändern sich die Dinge so schnell, davon kann ich ein Lied singen.

Es kann schnell wieder in die andere Richtung gehen.

Der Fußball ist grundsätzlich wie eine Achterbahn, eine Karriere geht nie nur nach oben, selbst bei den Besten nicht. Es werden auch Zeiten kommen, wo ich vielleicht in ein Formtief komme. Aber ich fühle mich dafür mental stark genug. Jetzt genieße ich, dass es bei mir gut läuft und versuche, dass es so lange wie möglich auch so bleibt.