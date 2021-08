ÖFB-Star Alaba begeistert Real: "Der Traum eines jeden Trainers"

Seine Premierenvorstellung im Real-Trikot hatte Alaba vor einer Woche im Test gegen AC Milan in Klagenfurt gegeben, dabei sei er "als Innenverteidiger überragend" gewesen. "Gegen Alaves spielte er als Flügelspieler und gab eine Vorlage. Der Österreicher ist überall eine 10 und weder das Wappen noch die Nummer 4 haben ihn belastet." Mit der Rückennummer spielte zuvor Klub-Ikone Sergio Ramos, der sich im Sommer Paris Saint-Germain anschloss. "Spieler, die so viele Fenster bedienen, sind der Traum eines jeden Trainers", schrieb die Zeitung As.

Auch Benzema begeistert

Begeistert waren alle von Benzema, der nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo vor drei Jahren und dem erzwungenen Abschied von Lionel Messi beim FC Barcelona nun einer der größten Stars in LaLiga ist. Ancelotti hatte den 33-Jährigen , der in der Vorsaison 23 Treffer in der Meisterschaft erzielte, schon während seiner ersten Amtszeit bei den "Königlichen" von 2013 bis 2015 unter seinen Fittichen gehabt.