Zeitenwende in Spanien: Alaba und Demir statt Ronaldo und Messi

Es ist eine Zeitenwende. Die spanische Primera División war seit 2009 der Spielplatz der zwei besten Fußballer der Welt mit Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Die Ausnahmekönner hielten mit ihrem Duell nicht nur ganz Spanien, sondern die Fußballwelt in Atem. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen startet an diesem Wochenende in die neue Saison und kann erstmals seit 2009 den Fans weder Ronaldo (Juventus Turin) noch Messi (Paris SG) anbieten.