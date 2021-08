Mögliches Traumduo bei PSG: Wird Ronaldo Teamkollege von Messi?

Führt die Verpflichtung von Lionel Messi zum Abgang von Kylian Mbappe? Das behauptet zumindest der französische Insider Thibaud Vézirian. Er schreibt auf twitter: „Kylian Mbappé will gehen. Er hat um seine Freigabe gebeten und will nicht verlängern. Entweder ist es Real Madrid in diesem Sommer oder ein Freifahrtschein in einem Jahr. Er hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er nicht mit Messi spielen wolle.“