"Yusuf Demir und der FC Barcelona - das ist wie ein Märchen"

Dass es dazu in La Liga noch länger nicht reichen wird, betonen alle drei einhellig. „Der Verein wird ihn dazu bringen, die Sprache schnell zu lernen. Nebenbei wird er zwischen A- und B-Team pendeln. Den ersten Startelf-Einsatz könnte es dann im Cup geben“, prophezeit Hufnagl.

„Das Tor zur großen Fußball-Welt ist offen. Das Talent ist da – jetzt liegt es auch an Demirs Kopf, was er draus macht.“ Was er damit meint? „Ich freue mich über diese geile G’schicht. Ab er muss auch geistig verarbeiten, dass er im Training mit Top-Stars Doppelpass spielt. Man darf nicht vergessen, dass das ein erst 18-jähriger Bub ist.“

Angst vorm Boulevard?

Muss sich der ruhige Sohn türkischer Einwanderer nach ersten Enttäuschungen vor der spanischen Presse fürchten? „Nein“, meint Filzmaier: „Im Vergleich zum englischen oder italienischen Boulevard sind die Spanier eher fair und beschäftigen auch viele Fachkräfte.“