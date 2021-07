Rapid-Talent Yusuf Demir: "Ich will für Barcelona spielen"

Wenn Sie selbst spielen, wirkt es spielerisch. Macht es auch immer Spaß? Oder ist es manchmal nur Arbeit?

Natürlich ist Fußball auch Arbeit, aber es sollte immer Freude dabei sein. Bei mir ist das so: Der Fußball macht mir wirklich jeden Tag Spaß.

Und wenn Sie dann wieder einmal Ersatz sind und darauf warten müssen, Fußball spielen zu dürfen: Ärgert Sie das?

Ich will spielen. So oft und so lange wie möglich.

Sprechen Sie mit den Verantwortlichen darüber, was Sie verbessern müssen, um ein Stammspieler zu werden?

Ja, wir reden öfters. Ich will immer besser werden.