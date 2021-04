Rapid-Trainer Kühbauer: "Ich weiß, was Yusuf Demir noch fehlt"

„Ich bin froh, dass wir ihn haben. Es war wichtig, dass er zwei Mal abdrückt“, freut sich Kühbauer, der aber den künftigen Millionen-Transfer meist nur als Joker einplant.

Der 50-Jährige hat seine Gründe, sieht jedes Training, will aber nicht zu viel darüber reden: „Ich weiß, was Yusuf gut kann. Ich weiß aber auch, was ihm noch fehlt. Aber darüber spreche ich öffentlich nicht. Es können mir jedenfalls alle glauben: Ich bin sehr froh, dass Yusuf bei Rapid ist und ich will wirklich das Beste für ihn.“

Rasches Wiedersehen

Bereits am Mittwoch treten die Rapidler wieder gegen die Wattener an.

Zumindest seinen Humor hat Silberberger vor dem Wiedersehen am Tivoli nicht verloren: „Wir können eben nicht wie ein Top-6-Team rotieren. Bei Rapid verdient sogar der Busfahrer mehr als bei uns die Kaderspieler.“