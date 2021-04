Trainerwechsel beim SKN: Zellhofer sucht seinen eigenen Nachfolger

Wirklich überraschend kommt es nicht, dass der erhoffte Trainereffekt in St. Pölten ausbleibt: Ex-Coach Robert Ibertsberger hatte kein Zerwürfnis mit der Mannschaft, absurde Aufstellungen waren auch nicht zu sehen. Also veränderte Georg Zellhofer als Interimstrainer gar nicht so viel. Und mit den um einen Deut besseren Leistungen bleibt der SKN weiter sieglos.