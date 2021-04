Das 2:3 bei WSG Tirol war also doch nur ein einmaliger Betriebsunfall. Tabellenführer Salzburg fand nämlich am Sonntag schnell zurück auf die Siegesstraße und feierte in Wolfsberg einen 2:1-Erfolg in einer Partie, in der man sich vieles selbst schwerer machte, als es notwendig gewesen wäre.

Anders als am Mittwoch in Innsbruck hatte Trainer Marsch seine nominell beste Elf aufgeboten. Wöber, Junuzovic, Aaronson und Daka kamen zurück in die Startelf. Und das machte sich auch schnell bezahlt. Die Wolfsberger waren zwar euphorisch gestartet, aber mit einem schnellen Führungstor bremste Salzburg den Anfangselan abrupt: Einen Einwurf von Kristensen verlängerte Berisha per Kopf, Daka verwertete per Kopf. Das 1:0 in Minute 13 war der erste Treffer für den Torjäger nach drei torlosen Spielen.