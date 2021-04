Der SKN St. Pölten trennt sich von Trainer Ibertsberger

Bundesligist SKN St. Pölten hat auf die Negativ-Serie reagiert und sich von Trainer Robert Ibertsberger getrennt. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler, der seit etwas mehr als einem Jahr Trainer der Niederösterreicher agierte, wurde am Ostermontag mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Sportdirektor Georg Zellhofer übernimmt interimsmäßig das Traineramt und wird beide Funktionen innehaben.

"Wir haben keine Entwicklung der Mannschaft mehr gesehen und die Hoffnung verloren, dass das Team in dieser schwierigen und herausfordernden Situation den Turnaround schaffen kann. Das 3:3 in Hartberg in der letzten Runde des Grunddurchgangs war ein kleiner Lichtblick, aber der Auftritt der Mannschaft im ersten Spiel der Qualifikationsrunde hat uns letztendlich zum Handeln veranlasst. Es ist immer sehr unangenehm, solche Entscheidungen zu treffen, aber es steht für uns sehr viel auf dem Spiel", wird General Manager Andreas Blumauer in einer Presseaussendung des Klubs zitiert.