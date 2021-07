Warum für Rapids Yusuf Demir nur der FC Barcelona infrage kam

Yusuf Demir hat nicht nur außergewöhnlich viel Talent, sondern auch einen außergewöhnlich starken Willen. Bereits mit 15 Jahren war der Rapid-Spielmacher das Transferziel der ganz großen Klubs aus Europas Top-Ligen. Der Wiener hat sich nach Beratungen mit seiner Familie, Manager Emre Öztürk und Talentemanager Steffen Hofmann dennoch dafür entschieden, 2019 seinen ersten Profivertrag bei Rapid zu unterschreiben.

So wäre das Ziel, später im Camp Nou zu spielen, am besten zu erreichen. Diesem Lebenstraum hat Yusuf Demir alles untergeordnet – auch bei den vielen Transferanfragen seither. „Ich sehe es als Ehre, dass sich viele Vereine für mich interessieren. Ich kann nur sagen, was ich einmal am liebsten hätte: Ich will für Barcelona spielen“, betonte Demir bei einem ersten Zeitungsinterview am Sonntag im KURIER.