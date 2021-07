Transfer-Hammer: Demir verlängert bei Rapid und Barcelona leiht ihn

Yusuf Demir hat nicht nur die Fähigkeiten, auf dem Rasen zu überraschen. Als der 18-Jährige sein erstes Zeitungsinterview gab, sagte der Rapid-Spielmacher im Sonntag-KURIER klipp und klar: „Ich will für Barcelona spielen.“

Nur fünf Tage später ist der Teamspieler seinem großen Traum ganz nahe. Yusuf Demir verlängerte seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig um eine weitere Saison (2022/23).

Win-win-Situation

Der 18-jährige ÖFB-Internationale (Debüt im A-Team 28. März in der WM-Qualifikation, dazu 20 Treffer in 27 Partien in diversen ÖFB-Nachwuchsauswahlen) wird zudem mit sofortiger Wirkung für die kommende Spielzeit leihweise zum vierfachen Champions-League-Sieger (plus einmal Europapokal der Landesmeister) FC Barcelona wechseln.

Die Katalanen sicherten sich zusätzlich eine Kaufoption auf Demir, gibt Rapid bekannt.

Gleich mehr auf kurier.at.