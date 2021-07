Yusuf Demir und der FC Barcelona: Traumstart beim Traumklub

Den Plan umschreibt der 58-Jährige so: „In der Vorbereitung haben sie die Chance, mit der ersten Mannschaft zu trainieren und zu spielen. Wir werden in Zukunft sehen, wen wir einsetzen werden.“ In einem Jahr würde Demir dann zehn Millionen kosten.

Er bereitet den hoch verschuldeten Klub auf einen Umbruch vor: „Wir sind bereit für die Youngsters. Sie sind die Zukunft unseres Klubs.“