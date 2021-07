Yusuf Demir: Training mit Piqué, dann Empfang beim Barcelona-Boss

Yusuf Demir startete am Montag in seine bereits zweite Saisonvorbereitung. Nachdem der 18-Jährige bei Rapid an Kondition und am Oberkörper auch auffallend an Muskelmasse zugelegt hat, geht es in Spanien traditionell später los: Der Teamspieler ist rechtzeitig zum ersten Training unter Chefcoach Ronald Koeman zu Barça gewechselt.

Im Trainingszentrum, der Ciutat Esportiva Joan Gamper, waren neben der Rapid-Leihgabe auch weitere Talente, die bei Barcelona B (dritte spanische Liga) gemeldet sind, dabei.