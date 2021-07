Demir nach Barcelona: Ein Rapidler auf den Spuren von Hans Krankl

Im Juli 2016 überredete Jürgen Klopp den 39-jährigen Alexander Manninger, für ein Jahr das Bindeglied zu den jungen Goalies Karius und Mignolet zu spielen. Der Salzburger beendete nach einem Jahr ohne Einsatz mit 40 Jahren seine Karriere. Besian Idrizaj wurde 2005 mit 17 Jahren aus Linz geholt. Am 15. Juli 2006 erzielte er in einem Freundschaftsspiel gegen Wrexham einen Hattrick, bestritt aber kein Pflichtspiel. Idrizaj starb im Mai 2010 mit 22 Jahren an einem Herzinfarkt.

Arsenal

1997 verließ der 20-jährige Alexander Manninger den GAK und wurde in London Ersatzmann von David Seaman, der um 14 Jahre älteren Klublegende. In vier Jahren brachte es Manninger auf 56 Einsätze, er durfte vor allem in Arsenals Meistersaison 1997/’98 oft den verletzten David Seaman ersetzen.

Chelsea

Jürgen Macho wechselte 2003 von Sunderland zu Chelsea, es war der Sommer, in dem Roman Abramowitsch den Klub übernahm. Der Wiener Tormann erholte sich in diesem einem Jahr nicht vom Kreuzbandriss, den er sich in der Vorbereitung zugezogen hatte. Von Sommer 2009 bis Jänner 2012 war Philipp Prosenik im Nachwuchs.

Tottenham

Nach dem Aufstieg mit Köln suchte Kevin Wimmer 2015 sein Glück in London. Im Sommer holte Rapid den 28-jährigen Verteidiger, der zuletzt bei Stoke unter Vertrag war.

Manchester City

Der Klub, der seit 2008 im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate ist, holte Sinan Bytyqi 2012 aus dem Admira-Nachwuchs. Der musste 2017 mit 22 Jahren wegen einer Herzkrankheit seine Karriere beenden. Der Klub ließ ihn nicht fallen, der mittlerweile 26-Jährige arbeitet als Scout.

Manchester United

Eine rot-weiß-rote Spurensuche ist erfolglos.