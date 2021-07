Mancini vs. Southgate: Der Kommissar fordert den Manager

Kultfigur

Seine Trainer-Karriere begann er bei Middlesbrough, ehe er zum englischen Verband wechselte. Nach einigen Jahren im Nachwuchs übernahm er 2016 den Teamchefposten – und spielte sich in die Herzen der Fans. Spätestens seit dem WM-Halbfinale 2018 ist er ein Nationalheld. Sein Outfit – er ist stets smart gekleidet – ist längst Kult, manche bezeichnen Southgate sogar als Mode-Ikone. Ein weiterer Beweis für seine Beliebtheit: Eine Fast-Food-Kette schenkte ihm kostenlose Pizza auf Lebenszeit.

Der Hype um den Coach ist riesig. Während er in der 1998er-Version des Liedes „Three Lions“ (Football’s Coming Home) noch unfreiwillig im Text vorkam, gibt es mittlerweile einen eigenen Song für ihn. Schon bei der WM 2018 haben die Fans den Song „Whole Again“ von Atomic Kitten umgetextet. Jetzt hat die Pop-Band die neue Version sogar aufgenommen. „Southgate, you’re the one, you still turn me on. Football’s coming home again“ – „Southgate, du bist der Richtige, du machst mich immer noch an. Der Fußball kommt wieder nach Hause“, heißt es da.