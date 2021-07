Fünf Gründe, warum England jetzt auch den EM-Titel holen wird

4. Teamchef Gareth Southgate hat seine Truppe wieder im Griff

Teamchef Gareth Southgate hat innerhalb kurzer Zeit eine Truppe geformt, die bereits vor drei Jahren ins WM-Finale kam. Danach fielen manche in das undisziplinierte Muster mancher ihrer Vorgänger zurück. Führungsfigur Maguire schlägerte sich in Griechenland mit Polizisten. Kyle Walker hatte in der Pandemie Hausbesuch von zwei Prostituierten, Phil Foden und Mason Greenwood luden zwei Damen des horizontalen Gewerbes sogar ins Teamhotel ein. Jack Grealish war trotz Ausgangssperre in einen Autounfall verwickelt, Jaden Sancho und Ben Chilwell hielten sich auf einer Geburtstagsfeier nicht an die Corona-Regeln. Doch Southgate scheint die Zügel rechtzeitig vor dem Turnier angezogen zu haben.