Elfmeter, oder nicht? Englands Siegtreffer sorgt für Aufregung

So diskussionswürdig der Elfmeter und damit verbundene Siegtreffer der Engländer war, so unumstritten ist aber wohl, dass sich die Southgate-Elf den Erfolg verdient hatte. England war über weite Strecken das bessere Team und hatte vor allem auch in der Verlängerung die klar besseren Chancen. Am Ende wird es dem Team egal sein. Man steht im Endspiel und kämpft dort nun am Sonntag-Abend (21 Uhr, im KURIER-Liveticker) gegen Italien um den Titel.