England gegen Italien: Das sind die zwei Finalisten der EURO 2020

Und nun? Die EM macht drei Tage Pause, ehe am Sonntag im Wembley-Stadion das Finale über die Bühne gehen wird. Ein letzter Kraftakt für Italien als auch England, das immerhin wieder Zuhause spielen kann.

Sonntag, 21 Uhr in London: Italien - England

Im Mutterland des Fußballs wird 55 Jahre nach dem WM-Titel 1966 vom Titel geträumt. Mit Italien wartet der Europameister von 1968. Die Euphorie in England könnte das Team nun zum ersten Triumph überhaupt tragen, der 2:1-Erfolg gegen die Dänen hat seines dazu beigetragen. In London herrschte am Mittwoch-Abend jedenfalls Ausnahmezustand.

Auf der anderen Seite stehen die Italiener, die bislang wohl von allen Teams am überzeugendsten agierten. Dass man auch die stark aufspielenden Spanier ausschaltete, wird der Mancini-Elf ebenfalls Selbstvertrauen geben. Das letzte Duell der beiden Teams fand übrigens im März 2018 statt, damals wurde ebenfalls im Wembley-Stadion gekickt, jedoch ein Freundschaftsspiel. Sieger gab es keinen, die Partie endete nach Toren von Vardy und Insigne mit 1:1.