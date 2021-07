Krimi im EM-Kracher: Italien schlägt Spanien und steht im Finale

Italien hat am Sonntag in London die Chance auf den ersten großen Titel seit 2006. Die Squadra Azzurra setzte sich im Wembley-Stadion gegen phasenweise drückend überlegene, aber nicht immer zwingende Spanier im Elfmeterschießen durch, weil Morata an Donnarumma scheiterte und Jorginho schließlich den letzten Versuch lässig verwandelte.