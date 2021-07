Jungstar Pedri: Ein 18-Jähriger lässt Spanien vom EM-Titel träumen

Der Dauerläufer

Obwohl der junge Mann vom FC Barcelona erst neun Länderspiele bestritten hat, gilt er als Zukunft des spanischen Fußballs. Noch nie hat ein jüngerer Spieler für die „Furia Roja“ ein großes Turnier bestritten. Damit stellt er Namen wie Sergio Ramos, Raul, Xavi, Iniesta oder Iker Casillas in den Schatten, die bei ihren Debüts im Nationalteam allesamt schon älter waren. Dazu kommt, dass Pedri seine Sache so gut macht, dass Trainer Luis Enrique keine Sekunde auf ihn verzichten will. Obwohl: Eine Minute hat er ihm dann doch gegönnt – im Viertelfinale gegen die Schweiz durfte der Jungstar in Minute 119 vom Platz. Ein Blick auf die Statistiken beweist, dass Pedri keinesfalls nur Mitläufer ist. Im Gegenteil, er ist ein Dauerläufer. 61,5 Kilometer hat er in den bisherigen fünf Partien schon zurückgelegt – so viele wie kein anderer Spieler bei dieser EM. Auch in diversen Pass-Statistiken taucht er im Spitzenfeld auf. Kein Wunder, dass Luis Enrique sagt: „Er ist einzigartig. Wir haben keinen Zweiten wie ihn.“