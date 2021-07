Italien, Spanien, England - mit diesen drei Nationen hatte man im EM-Semifinale gerechnet. Dass auch Dänemark in die Runde der letzten vier eingezogen ist, kommt hingegen überraschend. Italien gegen Spanien (Dienstag, 21 Uhr) und England gegen Dänemark (Mittwoch, 21 Uhr) - beide Semifinalpartien gehen im Londoner Wembley-Stadion über die Bühne. Wer kommt nun aber ins Endspiel? Der KURIER wagt eine Prognose.

ITALIEN - SPANIEN

Als Italien das letzte Mal einem Titel so nahe kam wie jetzt, erlebte die Squadra Azzurra ein blaues Wunder. Im EM-Finale 2012 in Kiew wurden die Italiener von Titelverteidiger Spanien gedemütigt und beim 0:4 regelrecht vorgeführt.

Diese Schmach hat man in Italien nicht vergessen, zumal zwei Finalverlierer von damals immer noch in der Nationalmannschaft am Ball sind: Die Abwehrrecken Giorgio Chiellini (36) Leonardo Bonucci (34) bilden gerade das italienische Bollwerk und das defensive Herzstück des Semifinalisten.