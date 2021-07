Tradition war gestern: Warum der Fußball anders geworden ist

Haben Österreichs Fußballer dank oder trotz der Taktik von Teamchef Franco Foda bei der EM so tapfer mithalten können? So manch kritischer Alt-Internationaler tendiert eher zur Version zwei.

Wie auch immer – es scheint durchaus möglich, dass Alaba und Co. in einer Woche behaupten können, als einzige den neuen Europameister Italien in die Verlängerung gezwungen haben. Bei einer EM, die als die bislang sportlich attraktivste in Erinnerung bleiben wird.