Wie sich Hickersberger 1989 mit der Sowjetunion auf ein 0:0 einigte

Hickersberger dachte zunächst an einen Ö3-Scherz, stellte sich der Anrufer doch als Lobanowskyj vor. Als jener gegnerische Feldherr, der als großer Schweiger galt.

Lobanowskyj schlug ein Geheim-Treffen vor. Zu dem es mit dem skeptischen Hickersberger in Schönbrunn tatsächlich kam. Das war die erste Überraschung. Die zweite: Lobanowskyj regte an, sich auf ein Remis zu einigen, das beiden am Weg zur WM helfe. In diesem Fall würde er, Lobanowskyj, alles dafür tun, dass sein Team die Türkei bezwingt.

Hickersberger verschwieg den Vorschlag gegenüber seinen jungen Spielern, zumal denen auch bei vollstem Einsatz kaum mehr als Unentschieden zuzutrauen war. Zu dem es letztlich reichte. 0:0.