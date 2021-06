Hoffnungsträger nach EM-Eklat: Was ÖFB-Star Arnautovic auszeichnet

Doch was ist es, das den Angreifer auszeichnet neben all den längst bekannten technischen Fähigkeiten?

Dass in den Paketen viel drin steckt, war nicht immer so. Arnautovic war als Teenager vor allem eines: dünn, und nach einem Wachstumsschub noch dünner wirkend. Zum Kraftpaket wurde er in den Niederlanden. Nachdem er 2006 als 17-Jähriger vom FAC zu Twente Enschede gewechselt war, fand er sich dort im ersten halben Jahr vor allem in der Kraftkammer wieder. In diesen sechs Monaten wurde die Basis gelegt für jene zwei Attribute, die sein Spiel heute auszeichnen.