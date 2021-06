Sündenbock oder "Primitivling": Balkan-Medien über Causa Arnautovic

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat bekanntlich wegen der umstrittenen Wortmeldungen und Gesten von ÖFB-Star Marko Arnautovic bei seinem Torjubel in Österreichs EM-Auftaktspiel am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien (3:1) einen Ethik- und Disziplinar-Ermittler eingesetzt.

Dieser solle nun in Übereinstimmung mit den UEFA-Disziplinarregeln eine Untersuchung durchführen, teilte die UEFA mit. Eine Entscheidung wird noch am heutigen Mittwoch erwartet. Wie aber wird die Causa Arnautovic am Balkan medial begleitet?