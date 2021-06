Ein EM-Spiel Sperre: UEFA bestraft Arnautovic nach Schimpftirade

Am Mittwoch folgte nun die Entscheidung der UEFA. Am frühen Nachmittag wurde das Urteil bekannt, nachdem zuvor schon ein Eintrag der UEFA auf Social Media für Spekulationen sorgte. Denn in der offiziellen Kaderliste der Österreicher wurde Arnautovic als "Suspended", also gesperrt geführt. Wenig später kam dann auch die offizielle Bestätigung: Arnautovic wurde wegen der Beleidigung eines Gegenspieler für ein Spiel gesperrt.

"Keine Rechtfertigung für mein Verhalten"

"Ich habe mein Fehlverhalten beim Torjubel aus eigener Initiative, noch bevor ein Verfahren eingeleitet wurde, öffentlich eingestanden und mich dafür entschuldigt. Es hat bedauerliche Äußerungen von beiden Seiten gegeben, aber auch Provokationen sind keine Rechtfertigung für mein Verhalten", wird Arnautovic in einer Aussendung des ÖFB, kurz nach der Entscheidung, zitiert.