Schimpftirade: Nordmazedonien fordert "härteste Strafe" für Arnautovic

Das sieht der nordmazedonische Fußballverband allerdings wohl anders. So teilte man auf Facebook mit, dass man den "nationalistischen Ausbruch" des ÖFB-Stürmers verurteile und ein offizielles Schreiben an die UEFA gerichtet habe, in dem man die "härteste Strafe" für Arnautovic fordere. "Wir sind immer gegen Nationalismus, Diskriminierung und alle anderen Formen von Beleidigungen und Ausbrüchen, die nicht im Sinne des Fußballs sind", heißt es weiter.